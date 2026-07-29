அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
செஞ்சி: செஞ்சி, மேல்மலையனுார் வட்ட தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில், பி.டி.ஓ., அலுவலகம் எதிரில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வட்ட தலைவர் ரவிக்குமார் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் அண்ணாதுரை, மேல்மலையனுார் வட்ட தலைவர் சண்முகம் வரவேற்றனர்.
துணை தலைவர் மணி, இணை செயலாளர் ஜெயபாலன் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட இணை செயலாளர் பார்த்திபன் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார்.
மாவட்ட துணைத் தலைவர் ஜெய்சங்கர், வட்ட தலைவர் கலா, மாவட்ட செயலாளர் அறவாழி, மாவட்ட தலைவர் சரவணன், துணைத்தலைவர் அண்ணாதுரை ஆகியோர் பேசினர். வட்ட பொருளாளர் பலராமன் நன்றி கூறினார்.
இதில், புதிய காப்பீட்டு திட்டத்தை அரசு ஏற்று நடத்த வேண்டும்; காப்பீட்டு திட்டத்தில் உள்ள குறைகளை நீக்க வேண்டும்; 70 வயது நிறைந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தில் 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்; சத்துணவு அங்கன்வாடி, வருவாய் கிராம ஊழியர்கள், ஊர்நல நுாலகர்கள் ஆகியோருக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூபாய் 7,850 வழங்கிட வேண்டும்; உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.