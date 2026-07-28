பத்ம விருதுக்கான விண்ணப்பம் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
விழுப்புரம்: குடியரசு தினத்திற்காக, மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பத்ம விருதுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
தேசத்திற்கு நற்பெயரையும், புகழையும், சர்வதேச அளவில் ஈட்டித்தந்த விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஆண்டுதோறும், குடியரசு தினத்தன்று நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்விருதுகள் கலை, இலக்கியம் மற்றும் கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூக சேவை, அறிவியல் தொழில்நுட்பம், பொது விவகாரம், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் ஆகிய துறைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது விளையாட்டுத் துறை 2027ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
இவ்விருதுகள் தொடர்பான விபரம் மற்றும் விண்ணப்பங்கள் padmaawards.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ளது. விளையாட்டுத் துறைக்கான விருதுவிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், இந்த இணையதளத்தில் உரிய விபரங்களுடன் பதிவேற்றம் செய்து, விண்ணப்ப நகல்களை விழுப்புரம் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலருக்கு நாளை 30ம் தேதிக்குள் அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.