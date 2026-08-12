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அரிமா சங்கம் நலத்திட்ட உதவி 

அரிமா சங்கம் நலத்திட்ட உதவி 

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், சென்ட்ரல் அரிமா சங்கம் 4ம் ஆண்டு விழாவில் நல உதவிகள் வழங்கினர்.

நிகழ்ச்சிக்கு, தலைவர் பிரியா ராமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார். மண்டல தலைவர் செந்தில்நாதன், மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பிரகதீஸ்வரன், கோபிநாத், மாவட்டத் தலைவர் செந்தில்நாதன், செயலாளர் குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.

அரிமா துணை ஆளுநர் கமல்கிஷோர் சிறப்புரையாற்றினார். முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநர் கோபிகிருஷ்ணா சேவை திட்டத்தைத் துவக்கி வைத்து பேசினார். தொடர்ந்து, பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.

முன்னதாக ஆஸ்கர் நாட்டியப்பள்ளி மாணவிகளின் உலக சாதனை படைத்த யோகா மாணவர்களின் யோகா நிகழ்ச்சி நடந்தது.

நிர்வாகிகள் வெற்றிவேல், மணிகண்டன், முஜிபூர் ரகுமான், சரவணன், கீர்த்தி, விஜயகுமார், சுனிதா, ஷாலினி, சியாமளா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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