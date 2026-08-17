த.வெ.க., நிர்வாகி குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் ஊராட்சி தலைவர் கைது
த.வெ.க., நிர்வாகி குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் ஊராட்சி தலைவர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 03:28 AM
வானுார் ஆக. 14-: த.வெ.க., நிர்வாகி குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஊராட்சி தலைவர் உள்ளிட்ட 8 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
வானுார் தாலுகா காட்ராம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் சக்திவேல்,25; த.வெ.க., நிர்வாகி. இவரது சகோதரர் சிவக்குமார், தந்தை வேலு, தாயார் உமா மனைவி திவ்யா ஆகியோருடன் கடந்த இருதினங்களுக்கு முன், வீட்டில் இருந்தார்.
அப்போது, வீட்டின் அருகே வந்த முகில் என்பவரை, அதே பகுதியை சேர்ந்த விவேகானந்தன், அவரது தந்தையான ஊராட்சி தலைவர் வில்வமணி, மதிவாணன், பெருமாள், மதியழகன், சரண்ராஜ், சம்பத்குமார், சுகவாணன் ஆகிய 8 பேரும் சேர்ந்து தாக்கினர்.
அங்கிருந்த சக்திவேல் குடும்பத்தினர், இந்த சண்டையை மறித்தனர். இதனால், வில்வமணி தரப்பினர் சக்திவேல் குடும்பத்தினரையும் தாக்கினர்.
இதில், சக்திவேல் உள்ளிட்ட 5 பேர் காயமடைந்து, புதுச்சேரி கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இது குறித்து சக்திவேல் கொடுத்த புகாரின் பேரில், கிளியனுார் போலீசார், விவேகானந்தன் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, விவேகானந்தன், ஊராட்சி தலைவர் வில்வமணி உள்ளிட்ட மூன்று பேரை கைது செய்தனர்.