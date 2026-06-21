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பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு

பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:40 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:40 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே கப்பியாம்புலியூரில் உள்ள சிகா மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு போலீஸ் துறை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில், முதல்வர் கோபால் தலைமை தாங்கினார். சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாவதி, சட்ட வழிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி கூறினார்.

இதில், மாணவர்கள் அன்றாட நிகழ்வுகளில் பாதுகாப்பாக இருப்பது குறித்தும், சமூக வலைதளங்களில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதும் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இதில் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள், போக்குவரத்து ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

 

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