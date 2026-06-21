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அரவிந்தர் மற்றும் அன்னையின் பிறந்த நாள் விழா ஆலோசனை

அரவிந்தர் மற்றும் அன்னையின் பிறந்த நாள் விழா ஆலோசனை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:54 PM

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வானுார்: ஆரோவில் அரவிந்தர் மற்றும் அன்னையின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம் நடந்தது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில்லில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில், அரவிந்தர் மற்றும் அன்னையின் பிறந்தநாள் மற்றும் ஆரோவில் நிறுவனம் தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, முன்னேற்பாடுகள் குறித்த கலந்தாய்வுக் கூட்டம் ஆரோவில்லில் நடந்தது.

ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் உயர் மட்டக்குழு நிர்வாகிகள், ஆரோவில் குடியிருப்பு வாசிகள், அரவிந்தர் ஆசிரமம் மற்றும் புதுச்சேரியின் முக்கிய நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.

அறக்கட்டளையின் செயலாளர் ஜெயந்தி  ரவி இணையவழியில் பங்கேற்று பேசியதாவது:

ஆரோவில் சர்வதேச நகரில் நடக்க உள்ள  இந்த விழா சிறப்பான முறையில் நடக்க அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும். புதுச்சேரி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் இந்தத் திருவிழாவில் பெருமளவில் பங்கேற்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யவேண்டும்.

நாள்தோறும் 4 வேளைகளில் கலைத்திருவிழா, பயிலரங்குகள், விளக்கக்காட்சிகள், கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சி நடத்தப்படவேண்டும். சிறப்பு சொற்பொழிவுகளும் நடைபெறும்.

அரவிந்தர் கலையரங்கம், பாரத் நிவாஸ் மற்றும் ஆம்பிதியேட்டர் ஆகிய இடங்களில் சிறந்த பேச்சாளர்களின் எழுச்சியூட்டும் உரைகள், திரைப்படத் திரையிடல்கள் மற்றும் மாலை நேர கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் புதுச்சேரி மற்றும் ஆரோவில்லுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் பார்வையாளர்களும் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், ஊடகம், பாதுகாப்பு மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கான வசதிகளைச் செய்யவேண்டும். ஆரோவில் வாசிகள், ஆசிரம உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தினருக்கு அனைத்து முக்கிய நிகழ்ச்சிகளிலும் மற்றும் காலை நேர நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்பது முற்றிலும் இலவசமாக இருக்கும்.

வெளியூரில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் விருந்தினர்கள் குறிப்பிட்ட சில சிறப்புப் பயிலரங்குகளில் பங்கேற்பதற்காகச் சிறப்பு நுழைவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும்.

இவ்வாறு ஜெயந்தி ரவி பேசினார்.

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