/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ சிறுமியிடம் பிரேஸ்லட் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM
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அவலுார்பேட்டை: மே ல்மலையனுார் அங்காளம்மன் கோவிலில் சிறுமியின் பிரேஸ்லட் திருடு போனது குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்நாச்சிப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சம்பத்குமார் மனைவி திவ்யா, 30; இவர் கடந்த 19ம் தேதி தனது 11 வயது மகள் சேத்னாவுடன் மேல்மலையனுார் அங்காளம்மன் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார்.
கூட்ட நெரிசலில் சிறுமி சேத்னா கையில் அணிந்திருந்த 1 சவரன் பிரேஸ்லட் திருடு போனது.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் மேல்மலையனுார் போலீசார் நேற்று வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.