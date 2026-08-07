/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ தாய்ப்பால் வார விழா
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
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திண்டிவனம்: ஜெயபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தாய்ப்பால் வார விழா நடந்தது.
திண்டிவனம் சேலஞ்சர்ஸ் லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில் நடந்த விழாவில் 100 மகப்பேறு பெற்ற பெண்களுக்கு பால், பழம், பிரட் உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.
சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர்கள் சீனி சின்னசாமி, ஏகாம்பரம், உடனடி முன்னாள் தலைவர் முத்துக்குமரன் சாசன தலைவர் குலோத்துங்கன், நகர தலைவர் மலர்செல்வம், செயலாளர் உசேன்பாஷா, பொருளாளர் நந்தா மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள் குணசேகரன், சுந்தரகாந்தி, ராஜேஷ், ஏழுமலை உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.