பி.எஸ்.என்.எல்., ஓய்வூதியர் நலச்சங்க மாநாடு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் அகில இந்திய பி.எஸ்.என்.எல்., ஓய்வூதியர் நலச் சங்கத்தின் 9வது கடலுார் மாவட்ட மாநாடு நடந்தது.
மாநாட்டிற்கு மாவட்ட தலைவர் சாந்தகுமார் தலைமை தாங்கினார். ஒருங்கிணைப்பாளர் கணேசன் வரவேற்றார். உதவி செயலாளர் பாஸ்கரன் அஞ்சலி உரை வாசித்தார். கடலுார் மாவட்ட செயலாளர் அசோகன் செயல்பாட்டு அறிக்கை வாசித்தார். பொருளாளர் நந்தகுமார் நிதிநிலை அறிக்கை வாசித்தார். மாநில அமைப்பு செயலாளர் ஜெயக்குமார் துவக்க உரையாற்றினார். கடலுார், விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
மாநாட்டில், ஓய்வூதியர்களுக்கான கோரிக்கைகளை அரசு உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும். பணப்பலன் நிலுவையை தாமதமின்றி வழங்க வேண்டும். கடந்த 2017ம் ஆண்டுக்கு பிறகு அனைவருக்கும் ஓய்வூதிய மாற்றம் வேண்டும்.
ஓய்வூதியர்களுக்கு கூட்டுறவு சொசைட்டியிலிருந்து தொகை வருவதில் தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.