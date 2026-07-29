ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகர் மீது தாக்குதல்15 பேர் மீது வழக்கு
ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகர் மீது தாக்குதல்15 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM
விழுப்புரம்: வீட்டுமனை தகராறில், ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகரை தாக்கிய 15 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.விழுப்புரம், கிரீன்கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் சம்சுதீன்,43; இவர், தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து, உலகலாம்பூண்டியில் பிளாட் போட்டு மனை விற்பனை தொழிலை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், இந்த பிளாட் விற்பனை திட்டத்தில், விழுப்புரம் ஜி.ஆர்.பி., தெருவைச் சேர்ந்த பலர் தவணை முறையில் பணம் கட்டி சேர்ந்துள்ளனர். இவர்கள், கடந்த 25ம் தேதி வந்து, தங்களுக்கான பிளாட்டை கிரயம் செய்து தரும்படி கேட்டு தகராறு செய்துள்ளனர். அப்போது, ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், அவர்கள் சம்சுதீனை திட்டி, தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார், ஜி.ஆர்.பி., தெருவைச் சேர்ந்த வீரராகவன், காமராஜ், ரவி உள்ளிட்ட 15 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.