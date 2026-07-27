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முதியவரை தாக்கிய 2 பேர் மீது வழக்கு

முதியவரை தாக்கிய 2 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே கடனை திருப்பிக் கேட்ட முதியவரை தாக்கிய 2 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

விக்கிரவாண்டி அடுத்த ஒரத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்ரமணி, 80; இவர், தனது தம்பி ராஜாமணி, 73; அவரது மகன் சந்தோஷ், 35; ஆகியோருக்கு கடந்த 6 மாதம் முன் கடனாக ரூபாய் இருபதாயிரம் கொடுத்திருந்தார்.

கடந்த 10ம் தேதி சுப்ரமணி இருவரிடம் பணத்தை திரும்ப கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த இருவரும் சேர்ந்து சுப்ரமணியை தாக்கி மிரட்டல் விடுத்தனர்.

சுப்ரமணி நேற்று அளித்த புகாரின் பேரில், ராஜாமணி, சந்தோஷ் ஆகிய 2 பேர் மீதும் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வுருகின்றனர்.

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