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மாற்றுத்திறனாளியை தாக்கிய 3 பேர் மீது வழக்கு 

மாற்றுத்திறனாளியை தாக்கிய 3 பேர் மீது வழக்கு 

ADDED : ஆக 01, 2026 09:53 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:53 PM

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விழுப்புரம்: மாற்றுத்திறனாளியை தாக்கிய, 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.

விழுப்புரம் அடுத்த சுந்தரிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் மகன் துளசி, 30; மாற்றுத்திறனாளி. இவரது பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்தவர் அஞ்சாபுலி. இவர்களது வீட்டுக்கு இடையில் 3 சென்ட் புறம்போக்கு இடம் உள்ளது. அந்த இடம் குறித்து அவர்களுக்குள் பிரச்னை இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், அந்த இடத்தில் துளசி, வைக்கோல் போர் வைத்திருந்தார். இதனால், ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்திரமடைந்த அஞ்சாபுலி, அவரது மனைவி தவமணி, மகன் நாராயணன் ஆகியோர் சேர்ந்து, துளசியை திட்டி, தாக்கியுள்ளனர்.

இது குறித்து துளசி அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார், அஞ்சாபுலி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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