இரு தரப்பு மோதல் 6 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:22 PM
விழுப்புரம்: ஆரோவில் அருகே இரு தரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
சென்னை, சூளைமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன். இவரது மனைவி சுவேதா, 26; இவரும், கடந்த 18ம் தேதி ஆரோவிலில் உள்ள ஒரு ரிசார்ட்டில் தங்கினர். இவர்கள் தங்கிய அறைக்கு பக்கத்தில் துாத்துக்குடியைச் சேர்ந்த தீபக்குமார், 23; திருவண்ணாமலை லட்சுமணன், 23; திருநெல்வேலி முருகன், 23; ராமநாதபுரம் அலெக்சாண்டர், 29; ஆகியோர் தங்கியிருந்தனர்.
இவர்கள் நால்வரும் கார்த்திகேயன் தம்பதி தங்கியிருந்த அறையின் கதவை தட்டி, தீப்பெட்டி கேட்டுள்ளனர். இதனால், அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், ஆத்திரமடைந்த தீபக்குமார் உட்பட 4 பேரும் சுவேதாவை தாக்கினர். இதனால், இரு தரப்பினரும் தாக்கிக் கொண்டனர்.
இரு தரப்பு புகார்களின் பேரில், தீபக்குமார், சுவேதா உட்பட 6 பேர் மீது ஆரோவில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.