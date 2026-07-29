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கோவில் திருவிழாவில் தகராறு7 பேர் மீது வழக்கு

கோவில் திருவிழாவில் தகராறு7 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே கோவில் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக 7பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

திருவெண்ணெய்நல்லூர் அடுத்த டி.கொளத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் தேவகுமார்,38; இவர் அதே கிராமத்தில் உள்ள அய்யனார் கோவில் நாட்டாமையாக உள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை தேவகுமாரின் உறவினரான அய்யனார் என்பவர் கோவிலுக்கு சென்று எங்களுக்கும் கோவிலில் நாட்டாமை பொறுப்பு வழங்க வேண்டும் என கேட்டு தகராறு செய்தார். அப்போது அய்யனார், காத்தவராயன், மணிகண்டன், மகேஸ்வரன், ஜெயச்சந்திரன், மணிகண்டன், செந்தில் ஆகிய 7 பேர் சேர்ந்து தேவகுமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை தாக்கியுள்ளனர். இதுகுறித்த புகாரில், திருவெண்ணெய்நல்லூர் போலீசார், அய்யனார் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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