திருமணமான பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்கு

திருமணமான பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்கு
திருமணமான பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே திருமணமான பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து தாக்கிய நபர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த பூங்குணம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மண்ணாங்கட்டி மகன் அருள், 36; இவர், விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த திருமணமாகி கணவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்து வசித்து வரும் 38 வயது பெண்ணிடம் சில ஆண்டுகளாக பழகி வந்துள்ளார்.
இதற்கிடையே சில மாதங்களாக அந்த பெண் அருளிடம் பழகுவதை நிறுத்திக் கொண்டார்.
தன்னுடன் மீண்டும் பழக வேண்டும் என அந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். கடந்த 3ம் தேதி அந்த பெண்ணை சந்தித்த அருள், தன்னுடன் பழக வலியுறுத்தி திட்டி, தாக்கினார்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், அருள் மீது விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.