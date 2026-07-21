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ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை தடுக்க வேண்டும் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கலெக்டர் அறிவுரை

ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை தடுக்க வேண்டும் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கலெக்டர் அறிவுரை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டம் தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.

விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி ஆலோசனை வழங்கினார்.

அப்போது, மாவட்டத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் பற்றிய விபரங்களையும், அதற்கான காரணிகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே சரி செய்திடவும், கர்ப்ப கால பராமரிப்பினை முறையாக பின்பற்றிடவும் அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், அங்கன்வாடி மையங்களின் செயல்பாடுகள், கர்ப்பிணி மற்றும் பாலுாட்டும் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து சேவைகள், குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலை, முன்பருவக் கல்வி, அங்கன்வாடி கட்டடங்கள் மற்றும் அடிப்படை வசதி, அரசின் நலத்திட்டங்கள் பயனாளிகளுக்கு முழுமையாக சென்றடைவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து, துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடன் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டைத் தடுப்பதற்கும், அங்கன்வாடி சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், தேவையான நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ளவும்  அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.

கூட்டத்தில் சப் கலெக்டர் (பயிற்சி) ஸ்ரீரஷத், குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் ராஜலட்சுமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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