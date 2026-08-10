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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அரசின் திட்டங்கள் உரிய நேரத்தில் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை

அரசின் திட்டங்கள் உரிய நேரத்தில் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை

அரசின் திட்டங்கள் உரிய நேரத்தில் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், சுகாதாரத்துறை மற்றும் வட்டார வளர்ச்சித் துறை திட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுக் கூட்டம் நடந்தது.

கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி ஆய்வு செய்தார். மாவட்டத்தில், திருவெண்ணெய்நல்லுார் மற்றும் மேல்மலையனுார் தாலுக்காக்களில் 2026–27ம் ஆண்டிற்கான வளமிகு வட்டார வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மேலும், மாவட்டத்தில் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பள்ளி சிறார்களுக்கான ரத்த சோகை, குழந்தை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதம், கர்ப்பிணி பெண்கள் பதிவு, குறைமாத பிறப்பு, பாலின விகிதம்.

இளம் வயது கர்ப்பம் கருகலைப்பு சட்டம் நடவடிக்கைகள். பாலின சோதனை தடைச் சட்டம் குறித்த மாவட்ட நடவடிக்கைகள். ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் உள்ளிட்ட சுகாதார குறியீடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

தொடர்ந்து, புற்றுநோயால் பாதித்தவர்களுக்கு, உரிய நேரத்தில் வழங்க வேண்டிய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை கிடைப்பதற்கு, துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் பருவமழை காலத்தை முன்னிட்டு டெங்கு, மலேரியா நோய்களைத் தடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வதோடு, மருத்துவமனைகளில் உரிய சிகிச்சையளிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்.

கூட்டத்தில் சுகாதாரப்பணி இணை இயக்குநர் சாந்தகுமாரி, துணை இயக்குநர் பத்மாவதி, உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.

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