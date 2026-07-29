மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பட்டம்விழுப்புரம் வீரருக்கு பாராட்டு
மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பட்டம்விழுப்புரம் வீரருக்கு பாராட்டு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
விழுப்புரம்: வேலுாரில் நடந்த மாநில அளவிலான உடல் திறன் போட்டியில் வென்று, மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பட்டம் வென்ற விழுப்புரம் வீரரை விழுப்புரம் ஆயுதப்படை டி.எஸ்.பி., பாராட்டினார்.
வேலூரில் மாநில அளவிலான மிஸ்டர் தமிழ்நாடு–2026 ஆணழகன் உடல் திறன் போட்டி கடந்த, 26ம் தேதி தொடங்கி நடந்தது.
இப்போட்டியில், மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்தும், பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த, 250க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்துகொண்டு திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
இதில், 75 கிலோ எடை பிரிவில், 50,க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்துகொண்ட நிலையில், அதில், விழுப்புரம் மாவட்டம், கோலியனுார் கனகசபை பிட்னஸ் உடல் திறன் பயிற்சி மையத்தை சேர்ந்த சிவனேசன், அருண், மணிகண்டன் ஆகியோர் பங்கேற்று திறனை வெளிப்படுத்தினர். இதில், சிவனேசன் முதலிடம் பிடித்து மிஸ்டர் தமிழ்நாடு சாம்பியன் பட்டமும், கோப்பையும் வென்றார்.
அருண் மூன்றாமிடத்தையும், மணிகண்டன் 6ம் இடத்தையும் பிடித்தனர். இதே போல், 65 கிலோ எடை பிரிவில் கோலியனுார் மாணவர் பத்மராஜ் மூன்றாம் இடம் பிடித்து சாதித்தார்.மாநில அளவிலான உடல் திறன் போட்டியில், கோப்பை வென்ற சிவனேசன் ஆகியோரை, விழுப்புரம் ஆயுதப்படை டி.எஸ்.பி., ஞானவேல் பாராட்டினார்.
அப்போது அவர், விழுப்புரம் வீரர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று, சர்வதேச அளவிலும் பல வெற்றிகளைப் பெற்று, மாவட்டத்திற்கும், மாநிலத்திற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என வாழ்த்தினார்.