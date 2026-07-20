/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ நீட் தேர்வில் முதலிடம் மாணவருக்கு வாழ்த்து
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
அ நிறம் | அளவு
விக்கிரவாண்டி: தமிழகத்தில் நீட் தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற மாணவனை பா.ம.க., எம்.எல்.ஏ., சவுமியா நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர்கள் அஞ்சன் ராமச்சந்திரநாத் – புனிதவதி தம்பதியின் மகன் வேங்கடபதி வேலாயுதம். இவர் நீட் தேர்வில் 720க்கு705 மதிப்பெண் பெற்று தேசிய அளவில் 12வது இடத்தையும், தமிழகத்தில் முதலிடமும் பிடித்தார்.
அவரை நேற்று முன்தினம் தருமபுரி தொகுதி பா.ம.க., எம்.எல்.ஏ., சவுமியா விழுப்புரத்தில் உள்ள மாணவர் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
பா.ம.க., ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் பழனிவேல், செயலாளர் பாலசக்தி, தலைவர் தங்கஜோதி உடனிருந்தனர்.