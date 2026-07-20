நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மாதாந்திர கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
விழுப்புரம்: நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுநல அறக்கட்டளையின் மாதாந்திர கூட்டம் விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் வைத்தியநாதன் வரவேற்றார். துணைத் தலைவர் துரை கருணாநிதி, பொருளாளர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் சங்க செயல்பாடகளை விரிவுபடுத்தவும், மக்களிடம் தொடர்பு ஏற்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்தும் பேசினர்.
கூட்டத்தில், நகராட்சி மூலம் தெருக்களின் பெயர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாஸ்டிக் பலகைகள் சேதமாகியுள்ளது. இங்கு தரமான புதிய பெயர் பலகைகளை வைத்திட வேண்டும். விழுப்புரம் நான்கு முனை சிக்னல் அருகே மாம்பழபட்டு செல்லும் சாலையில் தெருவிளக்கு பொருத்திட வேண்டும்.
விழுப்புரம் நகரில் பாதாள சாக்கடை பழுது பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.