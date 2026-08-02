ரூ.4.30 லட்சம் ஏமாற்றிய தம்பதி கைது

ADDED : ஆக 01, 2026 09:21 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே ரூ.4.30 லட்சம் ஏமாற்றி தலைமறைவான தம்பதியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த லட்சுமிபுரத்தை சேர்ந்தவர் காசிநாதன்,68; இவரது வீட்டை திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தை சேர்ந்த தனுஷ் பால் மகன் ஜெயக்குமார், 50; அவரது மனைவி சுதா,39 ஆகியோர் வாடகைக்கு எடுத்து அங்கு கடலை மிட்டாய் வியாபாரம் செய்து வந்தனர்.
அப்போது இருவரும் வியாபாரத்திற்காக காசிநாதனிடம் கொஞ்சம் கொஞ்மாக, 4லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளனர். காசிநாதன் பணத்தை திரும்ப கேட்ட நிலையில் கடந்த மார்ச்., 9 ம் தேதி வீட்டை காலி செய்து தலைமறைவாகினர்.
மேலும், தம்பதி வீட்டு உரிமையாளரிடம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே உள்ள ஓரகப்பள்ளியை சேர்ந்தவர்கள், என மாற்று முகவரி கொடுத்திருந்தது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து, விக்கிரவாண்டி போலீசில் காசிநாதன் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிந்து பதிந்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.