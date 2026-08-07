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பயிர் காப்பீட்டு விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம் 

பயிர் காப்பீட்டு விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம் 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM

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விழுப்புரம்:  விழுப்புரத்தில் காரீப் பருவத்திற்கான பயிர் காப்பீட்டு விழிப்புணர்வு வாகனத்தை கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்.

விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மத்திய அரசின் பயிர் காப்பீட்டு விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம் நேற்று துவங்கியது.

கலெக்டர் ஷேக் அப்துல்ரஹ்மான் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ‘விவசாயிகள், இயற்கை பாதிப்புகளில் இருந்து பயிர் இழப்பினை ஈடு செய்வதற்கும், வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற்காகவும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், இந்தாண்டு (2026–27) சாகுபடி செய்யும் காரீப், சம்பா மற்றும் ராபி பருவத்திற்கு, பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு, யு.எஸ்.ஜி., பயிர் காப்பீட்டு நிறுவனமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. காரீப் பருவத்தில் நெல் நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள், ஏக்கருக்கு ரூ.764 செலுத்தி வரும், 31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.

நிலக்கடலை விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.624.68 செலுத்தியும்,  கம்பு விவசாயிகள், ஏக்கருக்கு ரூ.252 செலுத்தியும் காப்பீடு செய்துகொள்ளலாம். வாழை விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு, ரூ.725 செலுத்தி வரும், செப்.15ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். மரவள்ளி விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு, ரூ.507.06 செலுத்தி செப்.15க்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.

 பொது சேவை மையங்கள், வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய வங்கிகள் வாயிலாக காப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

இதற்காக, அடங்கல், சிட்டா, வங்கி கணக்குப் புத்தகம் ஆகியவற்றுடன், விவசாயிகள் தங்கள் விவரங்களை அளித்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

இந்த காப்பீடு பிரசாரம், 13 வட்டாரங்களிலும் தலா ஒரு வாகனம் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் என வேளாண் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில்,வேளாண் இணை இயக்குநர்(பொ) சுரேஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் சரவணன், வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் விஜயகுமார், முன்னோடி வங்கி மேலாளர் நசீர், விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனர்.

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