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31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு வேளாண் அதிகாரி தகவல்

31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு வேளாண் அதிகாரி தகவல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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செஞ்சி: செஞ்சி வட்டார விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

செஞ்சி வட்டார விவசாயிகள் விதைப்பு முதல் அறுவடை வரையிலாக பயிர் காலத்தில் ஏற்படும் வறட்சி, மழையின்மை, வெள்ளம், மழை நீரால் வயல்களில் பயிர் நீரில் மூழ்குதல், பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் உள்ளிட்ட இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பிற்கு அரசு காப்பீடு வழங்குகிறது.

இது மட்டுமின்றி அறுவடைக்குப் பின்14 நாட்களுக்குள் ஆலங்கட்டி மழை, புயல், புயலினால் ஏற்படும் மழை, பருவம் தவறிய மழை, இதன் மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கும் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.

எனவே, செஞ்சி வட்டார விவசாயிகள் இம்மாதம் 31ம் தேதிக்குள் இ சேவை மையங்கள் மூலம் ஒரு ஏக்கருக்கு நெற்பயிருக்கு 764 ரூபாய், கம்புக்கு 252, வேர்க்கடலைக்கு 624.68, வாழைக்கு 725, மரவள்ளிக்கு 507.06 ரூபாய் பிரீமியமாக செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து பயனடைய வேண்டும். இத்தகவலை செஞ்சி வேளாண் உதவி இயக்குநர் விஜயச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

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