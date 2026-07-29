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முண்டியம்பாக்கம் மேம்பால பணிகள் தாமதம்   கலெக்டர் ஆய்வு தேவை  

முண்டியம்பாக்கம் மேம்பால பணிகள் தாமதம்   கலெக்டர் ஆய்வு தேவை  

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM

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– நமது நிருபர்–: விழுப்புரம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள முண்டியம்பாக்கம் மேம்பாலப் பணியை விரைந்து செயல்படுத்திட, கலெக்டர் நேரடி கவனம் செலுத்திட வேண்டும்.    விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் சாலை, விழுப்புரம் - திருச்சி சாலை சந்திப்பு பகுதியாக முண்டியம்பாக்கம் அமைந்துள்ளது.

இங்கு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை அமைந்துள்ளதால், மேம்பாலம் அமைத்திட வேண்டும் என்பது நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது.  ‘விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் 4 வழி சாலை’ ரூ. 6 ஆயிரம் கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக நான்கு வழி சாலை விரிவாக்கத்தின்போது, விழுப்புரம் பைபாஸ் மற்றும் முண்டியம்பாக்கம் சந்திப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேம்பாலம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. முண்டியம்பாக்கம் மேம்பாலத்திற்காக நில கையகப்படுத்தி, இழப்பீடு தொகை வழங்குவதில் தாமதம், நில உரிமையாளர்களை அடையாளம் காண்பதில் சட்ட சிக்கல் என பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டது. மேலும், கடைகள், கட்டடங்கள் அகற்றுவதிலும், மக்கள் பயன்பாட்டு சேவைகளான மின் கம்பங்கள், குடிநீர் குழாய், பி.எஸ்.என்.எல்., கேபிள் இடமாற்றம்  ஆகிய பிரச்னைகளாலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.  மேலும், ஒப்பந்த கட்டுமான நிறுவனம் சார்பில், போதுமான பணியாளர்கள், இயந்திரங்களை ஏற்பாடு செய்து பணிகளை கவனத்துடன் செயல்படுத்தவில்லை.

இது குறித்து ஒப்பந்ததாரருக்கு , பணி தாமதம் குறித்து உரிய விளக்கத்தை அளிக்குமாறு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.    இப்பிரச்னையில், மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய கவனம் செலுத்துவதுடன், விழுப்புரம் கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு செய்து பணிகளை முடுக்கினால் தான், முண்டியம்பாக்கம் திட்டம் விரைந்து நிறைவேறும் நிலை உள்ளது.

 

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