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அரசு மகளிர் பள்ளியில்வளர்மன்ற செயல்பாடு

அரசு மகளிர் பள்ளியில்வளர்மன்ற செயல்பாடு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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விழுப்புரம்: பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில், மாணவிகளின் கல்வி திறன், தலைமைத்துவ பண்பு மற்றும் தனித்திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், வளர்மன்ற செயல்பாடுகளின் துவக்க விழா, விழுப்புரம் அரசு மாதிரி மகளிர் மேல்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்றது.

பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சசிகலா தலைமை தாங்கினார். வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் சிவராமன், மாணவிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சிறப்புரையாற்றினார்.

தொடர்ந்து, வளர்மன்ற செயல்பாடுகள் துவங்கப்பட்டது. பின், மாணவிகளின் வரவேற்பு நடனம் நடந்தது. மாணவ தலைவிகள், பொறுப்பாசிரியர்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டனர்.

இதையடுத்து, முதுகலை ஆசிரியர் கவிதா, வளர்மன்ற உறுப்பினர்களை உறுதிமொழி ஏற்க செய்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில், மாணவிகளின் கல்வி, ஒழுக்கம், படைப்பாற்றல், தலைமைத்துவம், சமூக பொறுப்புணர்வை வளர்க்கும் வகையில் மன்றங்கள் செயல்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். வளர்மன்ற பொறுப்பாளர்கள் காங்கேயன், நிர்மலா ஆகியோர் நன்றி கூறினர்.

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