தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கீழ் புத்துப்பாட்டு மஞ்சினீஸ்வரர் கோவிலில் அடிப்படை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி

கீழ் புத்துப்பாட்டு மஞ்சினீஸ்வரர் கோவிலில் அடிப்படை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி

கீழ் புத்துப்பாட்டு மஞ்சினீஸ்வரர் கோவிலில் அடிப்படை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மரக்காணம்: மரக்காணம் அடுத்த கீழ்புத்துப்பட்டு மஞ்சினீஸ்வரர் கோவிலில் அடிப்படை வசதி இல்லாததால் பக்தர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

மரக்காணம் அடுத்த கீழ்புத்துப்பட்டில் மஞ்சினீஸ்வரர் மற்றும் ஐயனாரப்பன் கோவில் உள்ளது. ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் 5 திங்கட் கிழமைகளில் பல ஊர்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆடு, கோழிகளை பலி கொடுத்து நேர்த்திக் கடன் செலுத்துவர்.

இது போன்ற காலங்களில் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் ஆடு, கோழி பலி கொடுக்கவும் வாகனங்கள் நிறுத்தவும் ஏலம் விடுவார்கள். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகாரிகளை சரி கட்டி ஏலம் எடுத்துக் கொள்வர். ஏலம் எடுத்தவர்கள் விருப்பப்படி வசூல் செய்து கொள்வார்கள்.

ஆனால் பக்தர்களுக்கு குளிப்பதற்கும் இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்கும் எந்த ஒரு வசதியும் செய்து கொடுப்பதில்லை. மேலும், வாகனங்கள் எவ்வித பாதுகாப்பும் இன்றி வெட்ட வெளியில் நிறுத்தி வைக்கும் நிலை உள்ளது.

இதுகுறித்து ஏலம் விட வந்த அதிகாரிகளிடம் பக்தர்கள் கோரிக்கை வைத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை.

மேலும் புதுச்சேரி மாநிலம் அருகில் உள்ளதால் குடி பிரியர்கள் அங்கு மதுபானங்களை வாங்கி வந்து கோவில் அருகில் குடித்துவிட்டு பாட்டில்களை உடைத்துப் போட்டு விட்டு செல்கின்றனர். இதனால் பக்தர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us