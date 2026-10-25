தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் பிறந்த நாள் விழா
தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் பிறந்த நாள் விழா
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:56 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தி.மு.க., மத்திய மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் பிறந்த நாளையொட்டி, கட்சியினர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, பொதுமக்களுக்கு நல உதவிகள் வழங்கினர்.
விழுப்புரம் தி.மு.க., மத்திய மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் பிறந்த நாள் விழாவை நேற்று முன்தினம் கொண்டாடினார்.
விழுப்புரம், பாணாம்பட்டு பாதையில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில், கட்சியினர் சார்பில் ஏற்பாடு செய்த பிறந்த நாள் விழாவில் அவர் பங்கேற்று, கேக் வெட்டி, கட்சியினருடன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துகொண்டார்.
இந்த விழாவில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மாநில, மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய செயலர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள், மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய பொறுப்புக்குழுவினர், கிளை நிர்வாகிகள், மகளிரணியினர், பிற அணியினர், கட்சியினர், பொது நல அமைப்பினர் திரளாக கலந்துகொண்டு, அவருக்கு சால்வை அணிவித்தும், பூங்கொத்து கொடுத்தும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கி, லட்சுமணன் நன்றி தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சியினர் சார்பில், பல்வேறு இடங்களில் பொது மக்களுக்கு இனிப்புகள், அன்னதானம் மற்றும் நல உதவிகளையும் வழங்கினர். ஆதரவற்றோர் இல்லங்களில் இனிப்பும், உணவும் வழங்கினர்.