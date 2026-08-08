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முன்னாள் முதல்வர் சிலைக்கு தி.மு.க.,வினர் மலர் அஞ்சலி

முன்னாள் முதல்வர் சிலைக்கு தி.மு.க.,வினர் மலர் அஞ்சலி

ADDED : ஆக 07, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:00 PM

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விக்கிரவாண்டி: முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவு நாளையொட்டி, விக்கிரவாண்டி அடுத்த சிந்தாமணியில் கட்சியிரன் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., சார்பில் நடந்த நிழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட செயலாளர் கவுதம சிகாமணி தலைமை தாங்கி கருணாநிதி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினார். முன்னதாக ஒரத்துார் கூட்ரோட்டிலிருந்து சிந்தாமணி வரை அமைதி ஊர்வலம் வந்தனர்.

மாவட்ட சேர்மன் ஜெயச்சந்திரன், ஒன்றிய சேர்மன்கள் சங்கீத அரசி, கலைச்செல்வி, பேரூராட்சி சேர்மன் அப்துல் சலாம், துணைச் சேர்மன் பாலாஜி, மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் முருகன், கற்பகம், மகளிரணி பிரசார செயலாளர் தேன்மொழி.

வழக்கறிஞர் அணி சுரேஷ், மாவட்ட கவுன்சிலர் மீனா வெங்கடேசன், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ரவிதுரை, வேம்பி ரவி, ஜெயபால், கில்பர்ட், ராஜா, முருகன், திட்டக் குழு முருகன், மும்மூர்த்தி.

ஒன்றிய தலைவர் முரளி, நகர செயலாளர் நைனா முகமது, மாவட்ட தலைவர்கள் பாபு ஜீவானந்தம், அரிகரன், வழக்கறிஞர் பொன் கோபு உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.

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