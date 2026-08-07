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இறந்தவரின் கண்கள் தானம் 

இறந்தவரின் கண்கள் தானம் 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM

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திண்டிவனம்: தினகரன் கல்விச்சங்கத்தின் தலைவரின் கண்கள் அரவிந்த் கண் மருத்துவனைக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டது. 

திண்டிவனம், சீனுவாசநாயக்கர் தெருவில் வசித்தவர் தினகரன், 75; முன்னாள் ஒலக்கூர் ஒன்றிய துணை தலைவர். இவர் உடல் நிலை சரியில்லாமல் நேற்று பிற்பகல் இறந்தார்.

இவரது கண்கள் உறவினர்கள் ஒப்புதலுடன், அரசு கண் டாக்டர்களின் உதவியுடன், அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையிடம் நேற்று மாலை  ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் இறந்த தினகரனின் மனைவி ஜோதி, மகன் விஷ்ணு மகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட உறவினர்கள் உடனிருந்தனர்.   

 

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