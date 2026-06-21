போதை மாத்திரை விற்றவர் கைது

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ போதை மாத்திரை விற்றவர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:42 PM
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விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே போதை மாத்திரை விற்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டிவனம் அடுத்த வேம்பூண்டி கிராமத்தில், வெள்ளிமேடுபேட்டை சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் செந்தில்முருகன், ஐயப்பன் மற்றும் போலீசார் நேற்று வேம்பூண்டி கிராமத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது ஒரு வீட்டின் அருகே விற்பனைக்காக போதை மாத்திரைகள் விற்பனைக்காக வைத்திருந்த சென்னை, ஆதம்பாக்கம், அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்த பொய்யாது மகன் வேலு (எ) சாமுவேல், 26; என்பவரை கைது செய்து, 390 போதை மாத்திரைகள், 30 கிராம் கஞ்சா, சிரஞ்ச் 2, மொபைல்போன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.