மகனுக்கு அரசு வேலை கேட்டு பறை இசைக் கலைஞர் மனு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
விழுப்புரம்: அரசு வேலை கேட்டு பறை இசைக் கலைஞர் தனது மகனுக்கு அரசு வேலை கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த ஆனாங்கூரைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன், 45; பறை இசை கலைஞர். இவர் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வந்து பறை இசை கருவியை வாசிக்க முயன்றார். அங்கிருந்த போலீசார் அவரை தடுத்து விசாரித்தனர்.
அப்போது, அவர் கூறுகையில், தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் பறை இசை இசைக்க முடியவில்லை. இதனால், எனது மகள் காவ்யா, 17; என்பவர் பறை இசை இசைத்து வந்தார். கடந்த மே 21ம் தேதி பறை இசை நிகழ்ச்சியின்போது காவ்யா, நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு இறந்தார். இதனால், என் மகனுக்கு தமிழக அரசு, அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்றார்.
இதையடுத்து, போலீசாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், மனுவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கொடுத்து விட்டுச் சென்றார்.