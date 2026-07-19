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அரசு பள்ளியில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழா

அரசு பள்ளியில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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மயிலம்: மயிலம் அடுத்த கொத்தமங்கலம் அரசுப்  பள்ளியில் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா நடந்தது.

விழாவிற்கு, தலைமை ஆசிரியர் தண்டபாணி தலைமை தாங்கினார். ஆசிரியர் ஜெயராஜ்பிரபு வரவேற்றார். ஆசிரியர்கள் அம்புரோஸ் சண்முகம் குமரவேல் ரேக்கா முன்னிலை வகித்தனர். நிகழ்ச்சியை கோவிந்தன் ஆசிரியர் ஒருங்கிணைத்தார்.  பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழாவை முன்னிட்டு கட்டுரை பேச்சுப் போட்டி நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.

ஆசிரியர் புருஷோத்தமன் நன்றி கூறினார்.

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