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மொபட் மீது லோடு வேன் மோதி முதியவர் பலி

மொபட் மீது லோடு வேன் மோதி முதியவர் பலி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:33 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:33 PM

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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே மொபட் மீது லோடு வேன் மோதியதில் முதியவர் இறந்தார்.

திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த சின்னஆணைவாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மணி, 75; கூலித்தொழிலாளி. அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரங்கநாதன் மகன் வல்லாளன். இருவரும் மொபட்டில் நேற்று இரவு 8:00 மணியளவில் கடலுார் – சித்துார் சாலை வழியாக சென்றனர்.

பருகம்பட்டு டாஸ்மாக் கடை அருகே வந்தபோது எதிரே சர்க்கரை ஏற்றி வந்த லோடு வேன் மணி ஓட்டிச் சென்ற மொபட் மீது மோதியதில் மணி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். காயமடைந் வல்லாளன் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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