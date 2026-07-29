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கிணற்றில் தவறி விழுந்த முதியவர் சாவு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த முதியவர் சாவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM

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 வானுார்: கிணற்றில் தவறி விழுந்து இறந்த முதியவரின் உடலை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.கிளியனுார் அடுத்த அருவாப்பாக்கம் பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் காத்தவராயன், 80; இவர் நேற்று முன்தினம் அதே பகுதியில் நடந்து சென்றார். அப்போது அப்பகுதியில் சாலையோரத்தில் உள்ள கிணற்றில் தவறி விழுந்துள்ளார்.இதற்கிடையே அவரை உறவினர்கள் பல இடங்களில் தேடி பார்த்துள்ளனர். இருப்பினும் சந்தேகத்தின் பேரில் கிணற்றில் சென்று பார்த்த போது, அவர் தவறி விழுந்து இறந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து தகவலறிந்த கிளியனுார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று இறந்தவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

 

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