சவுக்கு தோப்பு புகை மூட்டத்தில் சிக்கி மூதாட்டி பரிதாப பலி

சவுக்கு தோப்பு புகை மூட்டத்தில் சிக்கி மூதாட்டி பரிதாப பலி
சவுக்கு தோப்பு புகை மூட்டத்தில் சிக்கி மூதாட்டி பரிதாப பலி
ADDED : ஆக 02, 2026 10:35 PM
கோட்டக்குப்பம், ஆக. 3–
கோட்டக்குப்பம் அருகே சவுக்கு வயலில் புகை மூட்டத்தில் சிக்கிய மூதாட்டி உடல் கருகி உயிரிழந்தார்.
கோட்டக்குப்பம் அடுத்த கழுப்பெரும்பாக்கம் மேட்டுத்தெருவை சேர்ந்தவர் சுப்ரமணி மனைவி ஜானகி, 60; மாற்று திறனாளியான சுப்ரமணி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். ஜானகி தனக்கு சொந்தமான சவுக்கு தோப்பை பராமரித்து வந்தார்.
கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு சவுக்கு மரங்களை வெட்டி விற்பனை செய்திருந்தார். இந்நிலையில் சவுக்கு வயலில் இருந்த சருகுகளை நேற்று தீ வைத்து கொளுத்தி கொண்டு இருந்தார். அப்போது புகை மூட்டத்தில் சிக்கிய மூதாட்டி, சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி இறந்தார்.
இது குறித்து மூதாட்டியின் மகன் ராஜா கொடுத்துள்ள புகாரின் பேரில் கோட்டகுப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.