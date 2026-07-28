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மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM
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விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பின் (சி.ஐ.டி.யூ.,) விழுப்புரம் மண்டலம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் மண்டல தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் எதிரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் சேகர் தலைமை தாங்கினார். நிர்வாகிகள் கோவிந்தராசு, கண்ணன், ஆறுமுகம் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் பழனிவேல், சி.ஐ.டி.யூ., மாவட்ட செயலாளர் மூர்த்தி, மண்டல செயலாளர் தேசிங்கு, திட்ட செயலாளர் அருள் சிறப்புரையாற்றினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், கேங்மேன் பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப்படி கள உதவியாளர் பதவி வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
அப்போது, நிர்வாகிகள் பரிமளா, கோவிந்தசாமி, அசோக்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கோட்ட செயலாளர் கன்னியப்பன் நன்றி கூறினார்.