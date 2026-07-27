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பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை வானுார் அரசு கல்லுாரியில் துவக்கம்

பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை வானுார் அரசு கல்லுாரியில் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 PM

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வானுார்: வானுார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை துவங்கியது.

மயிலம் ரோட்டில் வானுார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லுாரியில் 2026–2027ம் கல்வியாண்டில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை, தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்கத்தின் வழிகாட்டுதலின் படி கலந்தாய்வு நேற்று முன்தினம் துவங்கியது.

தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை, வானுார் அரசு கல்லுாரி பிரிவு பொறுப்பு அதிகாரி, ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லுாரி மின் மற்றும் மின்னணுவியல் துறை பேராசிரியர் கவுரிசன், வானூர் அரசு கல்லுாரி முதல்வர் வில்லியம் ஆகியோர் பொறியியல் படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆணையை வழங்கினர்.

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