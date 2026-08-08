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தொழில் மேம்பாட்டுக்கான ஊக்கத் திட்டங்கள்  தொழில் முனைவோர்கள் எதிர்பார்ப்பு

தொழில் மேம்பாட்டுக்கான ஊக்கத் திட்டங்கள்  தொழில் முனைவோர்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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விழுப்புரம்: வேலை வாய்ப்புக்கும், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும், ஊக்கத் திட்டங்களை பட்ஜெட்டில் அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என விழுப்புரம் மாவட்ட தொழில் முனைவோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

விழுப்புரம் மாவட்ட குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் சங்கத்தினர் மற்றும் தொழில் முனைவோர்கள் கூறியதாவது:

தமிழக பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள், உற்பத்தி, ஏற்றுமதி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் பெரிய பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.

ஆனால், அதிக நிதிச் செலவு, உயர்ந்து வரும் மின் கட்டணம், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு போன்ற அடிப்படை சவால்களுக்கு தீர்வு அளிக்கும் செயல் திட்டங்கள் தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.

இருப்பினும், செயற்கை நுண்ணறிவு, திறன் மேம்பாடுக்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால், தொழில்கள் இல்லாமல் திறன்களை உருவாக்கினால், அது திறனற்ற இளைஞர்களையே உருவாக்கும்.

மாநில அளவிலான திறன் மேம்பாட்டு இயக்கம், குறைந்த வட்டியில் செயல்பாட்டு மூலதனக் கடன் மற்றும் வட்டி மானியம், வளர்ந்து வரும் துறைகளுக்கான தொழில் பூங்காக்கள்.

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் உலக சந்தை அணுகல் திட்டங்கள், அதிக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு ஊக்கத் திட்டங்கள், விற்பனை அடிப்படை மற்றும் ஏற்றுமதி அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகை, ஆராய்ச்சி மேம்பாடு அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகை போன்ற திட்டங்கள் அவசியமாகும்.

மேலும், ஜி.எஸ்.டி யில் நடைமுறையில் உள்ள சிக்கல்களால் குறு மற்றும் சிறு தொழில்களை பாதிக்கிறது.

முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில், ஆந்திரா, கர்நாடகம், தெலுங்கானா, குஜராத் போன்ற மாநிலங்களுடன் தமிழகம் கடும் போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதனால், பொருளாதார சீர்திருத்தம் அவசியமாகிறது.

மாவட்ட குறுசிறு தொழில் சங்கத் தலைவர் அம்மன் கருணாநிதி கூறுகையில், ‘அரசின் பட்ஜெட், முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கையையும், தொழில் முனைவோருக்கு தைரியத்தையும், இளைஞர்களுக்கு நம்பிக்கையையும் அளிக்க வேண்டும். அதனால், தொழில்துறை அமைப்புகள், சிறு குறு தொழில் சங்கங்களுடன் அரசு ஆலோசனை நடத்தி, அடுத்த 100 நாட்களுக்குள் தொழில் மேம்பாட்டுக்கான செயல் திட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும்’ என்றார்.

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