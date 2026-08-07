/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ களை எடுக்கும் இயந்திரம் ஏறி விவசாயி பலி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM
அ நிறம் | அளவு
விக்கிரவாண்டி: விவசாய பணியின்போது களை எடுக்கும் இயந்திரம் ஏறி, விவசாயி உயிரிழந்தார்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த வி.சாலை கிராமத்தை சேர்ந்த பத்மநாபன் மகன் தமிழன்,49; விவசாயி. கடந்த 9ம் தேதி அன்று வி.சாலையிலுள்ள, அவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் களை எடுக்க மினி ரொட்டாவேட்டர் மூலம் விவசாய பணிகளை செய்தபோது,திடீரென எதிர்பாராத விதமாக ரொட்டாவேட்டர் பின்பக்கமாக வந்து இவரது வலது காலில் ஏறியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்தவரை மேல் சிகிச்சைக்காக, புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு 8:00 மணியளவில் சிகிச்சை பலனின்றி தமிழன் இறந்தார்.இது பற்றி மனைவி சுதா கொடுத்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவண்டி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.