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பட்டா மாற்றம், நலத்திட்டங்கள் பெற விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அலைக்கழிப்பு

பட்டா மாற்றம், நலத்திட்டங்கள் பெற விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அலைக்கழிப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 PM

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விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், பட்டா மாற்றப்பணிகளுக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை, ஓ.ஏ.பி., போன்ற நலத்திட்டங்களைப் பெற விவசாயிகளும், பொது மக்களும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள் நிறைந்த பின் தங்கிய மாவட்டமாக உள்ளது.

மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்ட பிறகும், நிர்வாக பணிகளில் முன்னேற்றமின்றி விவசாயிகளும், விவசாய தொழிலாளர்களும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, விவசாயிகள் தங்களின் நில ஆவணங்களை முழுமைப்படுத்துவதற்கு பட்டா மாற்றம், நில அளவை, சப் டிவிஷன் பிரிப்பு போன்ற பணிகளுக்கு நீண்ட காலம் அலைந்து திரிகின்றனர்.

ஆண்டுதோறும் ஜமா பந்தி முகாம்கள் நடத்தினாலும், பெயரவில் அதனை நடத்திவிட்டு, அதில், இலவச மனைப்பட்டா, பட்டா மாற்றம், நில உரிமை பிரச்னைகளை கூட தீர்ப்பதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நில அளவை பிரச்னைகள் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில் முடங்கிக் கிடக்கின்றன. இதற்காகவே விவசாயிகள் தினசரி மாவட்ட தலைநகருக்கு வந்து செல்கின்றனர்.

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், ஆன்லைனில் மாறிய பிறகும் அலைகழிக்கும் நிலை தொடர்கிறது. ஜமாபந்தி முகாம்களில் பெற்ற மனுக்கள் சிலவற்றின் மீது மட்டும் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

முகாமில் மனு அளித்த விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பலர், இன்னமும் அந்தந்த தாலுகா அலுவலகங்களுக்கு அலைகின்றனர். சம்பிரதாயத்திற்காகவே ஜமாபந்தி முகாமை அவசரமாக நடத்தியுள்ளனர்.

வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் பலர், ஆண்டு தோறும் ஆதாயத்திற்கான பதவியை பெறுவதில் காட்டும் ஆர்வத்தை, தங்களின் நிர்வாகப்பணியில் காட்டுவதில்லை என  விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

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