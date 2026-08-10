/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மகள் மாயம் தந்தை புகார்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM
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விழுப்புரம்: வானுார் அருகே இளம் பெண் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வானுார் அடுத்த ஆதனப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எத்திராஜ் மகள் தியா, 24; பி.ஏ., பட்டதாரியான இவர், கிளியனுாரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கடந்த ஒரு ஆண்டாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
கடந்த 8ம் தேதி வழக்கம் போல் கம்பெனிக்கு வேலைக்குச் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
அவரது தந்தை எத்திராஜ் கொடுத்த புகாரின் பேரில், கிளியனுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்..