த.வெ.க.,வில் பெண் வழக்கறிஞர் நீக்கம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட த.வெ.க.,வில் இருந்து பெண் வழக்கறிஞரை நீக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஞானசவுந்தரி. த.வெ.க., வழக்கறிஞர். இவர் சென்னை ஐகோர்டில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார். அதில், தமிழகம் முழுதும் உள்ள நீதிமன்றங்களில் அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிப்பது தொடர்பாக அரசு கடந்த ஜூன் 5ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிட்டது. த.வெ.க., வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் நானும் விண்ணப்பித்தேன். அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கான பட்டியல் சமூக வலை தளங்களில் வைரலாகியது.
அதில் என் பெயர் இல்லை. இது குறித்து விசாரித்ததில், அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கு 5 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை த.வெ.க., அமைச்சர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் லஞ்சம் பெற்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து விசாரித்து தகுதியானோரை இந்த பதவிகளுக்கு நியமிக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும். என்னை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசு வழக்கறிஞராக நியமிக்கவும், அதுவரை அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கும், அது தொடர்பான அறிவிப்பாணைக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன், 20 பேர் கொண்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் பட்டியல் வெளியாகியது. இதில் ஞானசவுந்தரியின் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
இந்நிலையில், பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் கூறியும், கட்சியின் கொள்கைகள், ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடுகளுக்கு முரணாக செயல்பட்ட ஞானசவுந்தரியை த.வெ.க., அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்த நீக்கி, நேற்று முன்தினம் த.வெ.க., தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மோகன்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் த.வெ.க., வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.