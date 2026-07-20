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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ காலி இடத்தை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மீனவர்கள் முற்றுகையால் பரபரப்பு

காலி இடத்தை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மீனவர்கள் முற்றுகையால் பரபரப்பு

காலி இடத்தை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மீனவர்கள் முற்றுகையால் பரபரப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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விழுப்புரம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே காலி நிலத்தை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகளை மீனவர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

கோட்டக்குப்பம், சின்னமுதலியார் சாவடிக்குப்பம் மீனவர்களுக்கு அரசு சார்பில் சுனாமி குடியிருப்பு கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது. இதனருகே, அரை ஏக்கர் அளவுள்ள காலி நிலத்தை அப்பகுதி இளைஞர்கள் விளையாட்டு மைதானமாக பயன்படுத்தி வந்தனர்.

இந்த இடத்தை தனி நபர் ஒருவர் தனக்கு சொந்தமானது எனக் கூறி வந்த நிலையில், நேற்று மாலை இடத்தை அளவீடு செய்ய மண்டல துணை தாசில்தார் வெங்கடேசன் தலைமையில் சர்வேயர் மணிகன்டன், வி.ஏ.ஓ., பவித்ரா, கிராம உதவியாளர் சுந்தர் ஆகியோர் வந்தனர்.

அதே இடத்தை கடந்த மே மாதம் அளவீடு செய்ய வந்தபோது தகுந்த ஆவணங்களுடன் வந்து அளவீடு செய்யுங்கள் என மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அப்போது திரும்பிச் சென்றனர்.

தொடர்ந்து நேற்றும் அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகள் தகுந்த ஆவணங்களுடன் வராததால் 100க்கும் மேற்பட்ட சின்னமுதலியார் சாவடி மீனவர்கள் இடத்தை அளவீடு செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டனர்.

இதையடுத்து அங்கு வந்த கோட்டக்குப்பம் டி.எஸ்.பி., ரூபன்குமார் தகுந்த ஆவணங்களுடன் வந்து இடத்தை அளவீடு செய்யுங்கள் அல்லது கோர்ட் மூலம் உத்தரவு பெற்று இடத்தை அளவீடு செய்துக் கொள்ளுங்கள் என அதிகாரிகளிடத்தில் அறிவுறுத்தினார்.

அதனையேற்று, அதிகாரிகள் இடத்தை அளவீடு செய்யாமல் திரும்பினர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

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