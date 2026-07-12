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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அ.தி.மு.க., கூட்டடங்களுக்கு அழைப்பு இருந்தால் மட்டும்  கலந்து கொள்ளுங்கள் ‘மாஜி’ அமைச்சர் சண்முகம் வேண்டுகோள்

அ.தி.மு.க., கூட்டடங்களுக்கு அழைப்பு இருந்தால் மட்டும்  கலந்து கொள்ளுங்கள் ‘மாஜி’ அமைச்சர் சண்முகம் வேண்டுகோள்

அ.தி.மு.க., கூட்டடங்களுக்கு அழைப்பு இருந்தால் மட்டும்  கலந்து கொள்ளுங்கள் ‘மாஜி’ அமைச்சர் சண்முகம் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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திண்டிவனம்: விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அ.தி.மு.க., கூட்டங்களுக்கு அழைப்பு இல்லையென்றால் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டாம் என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். 

அ.தி.மு.க., பொது செயலாளர் பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி, த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவு அளித்ததால் முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்தின் மாவட்ட செயலாளர் பதவி பறிக்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளராக பசுபதி நியமிக்கப்பட்டார். அவர், மாவட்டம் முழுதும் செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தை நடத்தி சண்முகத்திற்கு எதிராக பேசி வருகிறார்.

கூட்டேரிப்பட்டு,  திண்டிவனம் நகர நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்த போது, முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் ஏன் சண்முகம் பெயரை போடவில்லை. கூட்டத்திற்கு அழைக்கவில்லை எனக்கூறி தகராறு செய்தனர்.

இதேபோன்று, நேற்று முன்தினம் வல்லம் ஒன்றிய செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில், மோதல் ஏற்பட்டு தாக்கிக் கொண்டனர்.

இந்த சூழலில் மீண்டும் அ.தி.மு.க., வினருக்குள் மோதல் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு, முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் அறிக்கை மூலம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

அதில், ‘வருங்காலங்களில் விழுப்புரம் மாவட்ட  அ.தி.மு.க.,வில் உள்ள நிர்வாகிகள், கட்சித் தொண்டர்கள்,  அனைவரும், அ.தி.மு.க.,நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு இருந்தால் மட்டும் செல்லுங்கள். அழைப்பு வரவில்லை என்றால் யாரும் அந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டாம். கட்சி பணிகளில் ஈடுபடுங்கள்’ என தெரிவித்துள்ளார்.

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