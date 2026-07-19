சின்ன கோட்டக்குப்பம் – ஆரோவில் சாலையில் குவிந்துள்ள குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு 

சின்ன கோட்டக்குப்பம் – ஆரோவில் சாலையில் குவிந்துள்ள குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
சின்ன கோட்டக்குப்பம் – ஆரோவில் சாலையில் குவிந்துள்ள குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
கோட்டக்குப்பம்: சின்ன கோட்டக்குப்பத்தில் இருந்து ஆரோவில் செல்லும் சாலையில் குவிந்துள்ள குப்பைகளால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்குட்பட்ட சின்னக்கோட்டக்குப்பத்தில் இருந்து ஆரோவில் செல்லும் பழயை ரோடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் ஏராளமான தனியார் கெஸ்ட் அவுஸ்கள், விவசாய நிலங்கள், சிறிய தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளது.
மேலும், இந்த சாலை வழியாக புதுச்சேரி நகர பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள், கோட்டக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் அதிகளவில் ஆரோவில் பகுதிக்கு சென்று வருகின்றனர். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சாலையோரம் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகின்றது.
குறிப்பாக தனியார் கெஸ்ட் அவுஸ்களில் தேங்கும் குப்பைகள் முழுதும் சாலையில் வீசிச் செல்வதால் குப்பைகள் மலை போல் குவிந்துள்ளது. இதனால் அந்த பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
இது குறித்து பொது மக்கள் நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் கண்டுகொள்ளவில்லை.
எனவே சாலையோரம் குவிந்துள்ள குப்பைகளை நகராட்சி அதிகாாரிகள் அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.