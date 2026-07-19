பொதுச் செயலாளர் பிறந்தநாள் தெற்கு த.வெ.க., கொண்டாட்டம்

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பொதுச் செயலாளர் பிறந்தநாள் தெற்கு த.வெ.க., கொண்டாட்டம்
பொதுச் செயலாளர் பிறந்தநாள் தெற்கு த.வெ.க., கொண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் த.வெ.க., பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்தநாள் விழா, தெற்கு மாவட்டம் சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது.
விழுப்புரம் நேருஜி சாலையில் உள்ள மார்கெட்டில் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மோகன்ராஜ் தலைமையில் நிர்வாகிகள், பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் அன்னதானம் வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில், நகர செயலாளர் சேரமான் பாண்டியன், 12வது வார்டு இணைச் செயலாளர் கார்த்திக், வார்டு செயலாளர் ஆதித்யா, நகர இணைச் செயலாளர் ஆனந்தராஜ், அறிவழகன், செயற்குழு பழனி, நிர்வாகிகள் பாஸ்கர், பெனோ, சுகுமாறன், மகேஷ், அருள், ராஜா, விஜய் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.