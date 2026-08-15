அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட த.வெ.க., அரசுக்கு தைரியமில்லை அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பேச்சு
அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட த.வெ.க., அரசுக்கு தைரியமில்லை அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பேச்சு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:42 PM
செஞ்சி: விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி செஞ்சியில் அ.தி.மு.க., சார்பில் ஆர்பாட்டம் நடந்தது.
செஞ்சியில் நேற்று விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாததையும், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக நலனை காக்க தவறிய த.வெ.க., அரசை கண்டித்தும், தமிழகத்திற்கு உரிய காவிரி நீரை பெற்றுத் தராததை கண்டித்தும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட அவைத் தலைவர் தேவராஜ் முன்னிலை வகித்தார். இளைஞராணி செயலாளர் பிரித்விராஜ் வரவேற்றார். மாநில அமைப்பு செயலாளர் துரை செந்தில், முன்னாள் எம்.பி., ஏழுமலை கண்டன உரையாற்றினர்.
மாவட்ட ஜெ., பேரவைச் செயலாளர் செல்வராஜ், துணைச் செயலாளர்கள் திருப்பதி பாலாஜி, விஸ்வநாதன், வெங்கந்துார் முன்னாள் தலைவர் சிவபாண்டியன், செஞ்சி ஒன்றிய கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் லட்சுமி காந்தன், மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ஜெகதீசன் மற்றும் மாவட்ட, மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி தலைமை தாங்கி பேசுகையில், ‘த.வெ.க., அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னபடி பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாமல் விவசாயிகளை ஏமாற்றி விட்டது.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட சொன்னால், ஒரு அமைச்சர் அதான் சட்டசபையில் பேசி விட்டோமே என்கிறார். சட்ட சபையில் எல்லாம் பேச முடியாது. அனைத்து கட்சி கூட்டினால் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி, பா.ஜ., மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி, அ.ம.மு.க., பொது செயலாளர் தினகரன், சீமான் உள்ளிட்ட நிறைய கட்சியினர் வருவார்கள். இவர்கள் பேசுவதை சந்திக்க தைரியம் இல்லாமல் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டாமல் இருக்கின்றனர்’ என்றார்.
நகர செயலாளர் சுந்தரராஜன் நன்றி கூறினார்.