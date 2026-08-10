வி.ஆர்.எஸ். பொறியியல் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா

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வி.ஆர்.எஸ். பொறியியல் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா
வி.ஆர்.எஸ். பொறியியல் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
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விழுப்புரம்: அரசூர் வி.ஆர்.எஸ். பொறியியல் மற்றும் தொழில் நுட்பக் கல்லுாரியில் 28வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, கல்லுாரி தலைவர் சரவணன் தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி செயலாளர் ராமநாதன் வாழ்த்திப் பேசினார். முதல்வர் அன்பழகன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தார். சென்னை வி.ஐ., மைக்ரோ சிஸ்டம் நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் விஜய ராஜேஸ்வரன் 128 மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு பட்டம் மற்றும் துறை வாரியாக சிறப்பிடம் பிடத்தவர்களுக்கு கேடயம் வழங்கினார்.
கல்லுாரி நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் காவ்யா, நிதின் உள்ளிட்டோர் ஒருங்கிணைத்தனர். துறைத் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.
கல்லுாரி இயக்குநர் கல்பனா நன்றி கூறினார்.