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குப்பை குவியலால் சுகாதார சீர்கேடு

குப்பை குவியலால் சுகாதார சீர்கேடு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM

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விழுப்புரம்:  வளவனுாரில் நெடுஞ்சாலையோர குப்பை குவியலால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் அருகே வளவனுார் பேரூராட்சி பகுதியில், அரசு துறை அலுவலகங்கள், நெடுஞ்சாலையோரம் சிலர் குப்பைகள் கொட்டி வருகின்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடும், விபத்து அபாயமும் தொடர்கதையாகி வருகிறது.

குறிப்பாக புதுச்சேரி நெடுஞ்சாலையோரம், வளவனுார் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரேயும், அதனையடுத்துள்ள, மாவட்ட அரசு மாதிரி பயிற்சி மைய கட்டிடத்தின் எதிரேயும் நெடுஞ்சாலையோரம் குப்பைகள் கொட்டி, மாடுகளை கட்டி சிலர் ஆக்கிரமித்து வருகின்றனர்.

நீண்டகாலமாக குப்பைகள் கொட்டி பராமரிப்பின்றி கிடப்பதால், அவை நெடுஞ்சாலையை ஆக்கிரமித்து சிதறிக்கிடக்கின்றன.குறிப்பாக, வாகன ஓட்டிகள் மாலை, இரவு நேரங்களில் விபத்தில் சிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், சாலையோரம் குவிக்கப்பட்டுள்ள குப்பைகள் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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