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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கிரானைட் கல்குவாரி அமைக்க பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்  அனுமதி பெற பொதுமக்களுக்கு வெகுமதி?

கிரானைட் கல்குவாரி அமைக்க பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்  அனுமதி பெற பொதுமக்களுக்கு வெகுமதி?

கிரானைட் கல்குவாரி அமைக்க பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்  அனுமதி பெற பொதுமக்களுக்கு வெகுமதி?

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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வானுார்: வானுார் அருகே தனி நபர் குவாரி அமைக்க, நடந்த கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க பொது மக்களுக்கு வெகுமதி அளித்து அழைத்து வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானுார் அடுத்த திருவக்கரை பகுதியில் ஏராளமான கல்குவாரிகள், கிரஷர் தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது பெரும்பாக்கம் அடுத்த சிறுநாவூர் பகுதியில் கல்குவாரி அமைத்து, கிரனைட்  கற்கள் வெட்டி எடுக்க சென்னையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் நிலத்தை வாங்கியுள்ளார்.

அப்பகுதியில் விலை உயர்ந்த கருப்பு கல் வெட்டி எடுக்க, கல்குவாரிக்கு அனுமதி கேட்டு அந்த தொழிலதிபர், மாவட்ட புவியியல் சுரங்க துறையிடம் அனுமதி கேட்டிருந்தார்.

இதையொட்டி, சுரங்கத் துறை அதிகாரிகள், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய் துறை அடங்கிய குழுவினர் நேற்று பெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.

கூட்டத்திற்கு ஆர்.டி.ஓ., ஏகாம்பரம் தலைமை தாங்கினார். தாசில்தார் லட்சாதிபதி முன்னிலை வைத்தார். கூட்டத்தை அதிகாரிகள் அவசர அவசரமாக முடித்துக் கொண்டனர். சம்பிரதாயத்திற்கு மட்டுமே கூட்டம் நடந்ததாக இருந்தது.

கூட்டம் நடப்பதற்கு முந்தைய தினமே அப்பகுதி கிராம மக்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, அதன் மூலம் வெகுமதியாக அந்த தொழிலதிபர் ஏற்பாட்டில், வீடு வீடாக 700 ரூபாய் மதிப்புள்ள புடவை வழங்கப்பட்டு விட்டது.

இது குறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ‘கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்திற்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. திடீரென முதல் நாள் மாலையில் அறிவித்துவிட்டு, மறுநாள் காலையில் நடத்தி முடித்துள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் குன்னம், பெரும்பாக்கம், கரசானுார் பகுதியில் விலை உயர்ந்த கருப்பு கல் வெட்டி எடுப்பதற்கு கல்குவாரிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதனால் குவாரிகளில் அடிக்கடி வெடி சத்தம் கேட்டும், அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

தொடர்ந்து கடந்த ஆட்சியில் இந்த பகுதிகளில் கருப்பு கல் வெட்டி எடுக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் கருப்புக்கல் வெட்டி எடுப்பதற்காக, குவாரி அமைக்க அனுமதி தர உள்ளனர். இதனால் சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும்’ என்றனர். 

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